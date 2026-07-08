Informations pratiques

Avon-les-Roches

Festival mobile de courts-métrages Le Plein de Super

Place de la Mairie Avon-les-Roches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Le Plein de Super Festival mobile de courts-métrages

Séances en plein air à partir de 7 ans 1h entrée libre

Le plein de Super propose un voyage à travers des courts-métrages venus des quatre coins du monde.

En 1ère partie concert Ziako (guitare et voix)

Le Plein de Super un festival de courts-métrages et de musique en plein air, sous les étoiles.

En première partie découvrez ZIAKO.

Chanson française aux influences métissées, ZIAKO vous embarque dans un univers nourri de voyages, de l’Asie à l’Afrique, du Moyen-Orient à l’Amérique du Sud.

Des textes réalistes, ciselés et positifs, portés par une musique festive et une guitare enflammée… Une voix qui chante la vie, l’amour et la révolte, avec des mélodies qui donnent envie de vibrer et de partager.

À la nuit tombée projection de courts-métrages.

Porté par le cinéma ambulant de l’association La Boîte Carrée, Le Plein de Super invite à un véritable voyage à travers des courts-métrages venus des quatre coins du monde. .

Place de la Mairie Avon-les-Roches 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 25 11 66 contact@laboitecarree.org

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English :

Le Plein de Super Traveling Short Film Festival

Outdoor screenings Ages 7 and up 1 hour Free admission

Le Plein de Super takes you on a journey through short films from all corners of the world.

First act: Ziako concert (guitar and vocals)

L’événement Festival mobile de courts-métrages Le Plein de Super Avon-les-Roches a été mis à jour le 2026-06-29 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme