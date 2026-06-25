Informations pratiques

Maillé

Festival mobile de courts-métrages Le Plein de Super

Maillé Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Le Plein de Super Festival mobile de courts-métrages

Séances en plein air à partir de 7 ans 1h entrée libre

Le plein de Super propose un voyage à travers des courts-métrages venus des quatre coins du monde.

En 1ère partie concert Ziako (guitare et voix)

Le Plein de Super Festival mobile de courts-métrages

Séances en plein air à partir de 7 ans 1h entrée libre

Le plein de Super propose un voyage à travers des courts-métrages venus des quatre coins du monde.

En 1ère partie concert Ziako (guitare et voix) .

Maillé 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 49 38 87 36 contact@laboitecarree.org

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English :

Le Plein de Super Traveling Short Film Festival

Outdoor screenings Ages 7 and up 1 hour Free admission

Le Plein de Super takes you on a journey through short films from all corners of the world.

First act: Ziako concert (guitar and vocals)

L’événement Festival mobile de courts-métrages Le Plein de Super Maillé a été mis à jour le 2026-06-25 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme