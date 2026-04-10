Festival Moissons Rock Festival Moissons Rock Juvigny

Juvigny

Festival Moissons Rock

Festival Moissons Rock 1 Place du Manège Juvigny Marne

Tarif : 52 – 52 – 58 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-14

Tout public

Le festival Moissons Rock, festival de rock à la campagne avec une affiche mêlant talents régionaux et talents de renommée nationale voire internationale au cœur de la campagne Marnaise.

Le festival Moissons Rock s’est imposé comme un évènement musical incontournable, un festival familial, à taille humaine qui rassemble chaque année environ 8000 festivaliers sur 4 jours à Juvigny.

Bar & restauration sur place.

Comment venir ?

Réservez votre place sur les navettes gratuites au départ de Châlons ou de Reims.

Où dormir ?

Une aire de dormage est mise à disposition gratuitement à Juvigny avec eau et toilettes sèches. Une aire pour les camping-cars et véhicules aménagés sera également accessible à côté du festival. .

Festival Moissons Rock 1 Place du Manège Juvigny 51150 Marne Grand Est +33 6 77 88 13 03

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English : Festival Moissons Rock

L’événement Festival Moissons Rock Juvigny a été mis à jour le 2026-04-07 par Agence de Développement Touristique de la Marne