Festival Môm Art Coquille Diamant Centre Culturel Le Sémaphore Trébeurden
Festival Môm Art Coquille Diamant Centre Culturel Le Sémaphore Trébeurden mardi 27 octobre 2026.
Trébeurden
Festival Môm Art Coquille Diamant
Centre Culturel Le Sémaphore 7 rue des plages Trébeurden Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27
fin : 2026-10-27
Date(s) :
2026-10-27
Plongez dans un océan de poésie et de lumière avec Coquille Diamant ! Entre musique électronique envoûtante, marionnettes aquatiques et images fascinantes, Marc de Blanchard entraîne petits et grands dans une exploration sous-marine pleine de surprises. Coquillages scintillants, créatures fantastiques et mondes colorés prennent vie au fil des marées. Guidé par une voix sensible et malicieuse, le public suit les aventures d’un petit bernard-l’hermite dans une immersion sensorielle douce, drôle et magique.
À partir de 4 ans .
Centre Culturel Le Sémaphore 7 rue des plages Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Festival Môm Art Coquille Diamant Trébeurden a été mis à jour le 2026-06-01 par SITARMOR
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