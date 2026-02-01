Festival motors show Stade des fromentaux Delle

Festival motors show

Stade des fromentaux Rue du Stade Delle Territoire de Belfort

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-17

2026-05-15

Le Family Motors Club vous donne rendez-vous pour la 3è édition du Festival Motors Show pour un week-end 100 % mécanique, rock et sensations fortes !

Au programme, un rassemblement exceptionnel de véhicules américains, autos et motos, dans une ambiance post-apocalyptique façon Mad Max. Plongez dans un décor spectaculaire avec un village militaire, des véhicules militaires américains anciens, des shows mécaniques impressionnants et un spectacle de feu et de pyrotechnie qui embrasera vos soirées.

7 concerts live rythmeront le festival avec une ambiance rock survoltée.

Invités d’honneur les véhicules de police américains, mythiques et rares.

Camping sur place pour vivre l’événement non-stop tout le week-end.

Food-trucks, buvette, village exposants, stands, animations…et plein de surprises à découvrir sur place!

Un festival familial, spectaculaire et unique dans la région, où la passion des moteurs rencontre le feu, le métal et l’adrénaline.

Le Motors Show 2026 à Delle, c’est bien plus qu’un événement c’est une expérience. .

