Informations pratiques

Saint-Secondin

Festival Multi Epoques, voyagez à travers le temps !

Ranch Hialeah 12 route de Brion Saint-Secondin Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29 2026-08-30

Des reconstitueurs, des artisans, des professionnels équins et canins, des voitures avec cruising le dimanche matin, des motos, des animations et de quoi boire et manger pendant 2 jours !!!

Entrée gratuite .

Ranch Hialeah 12 route de Brion Saint-Secondin 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 74 87 34

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English : Festival Multi Epoques, voyagez à travers le temps !

L’événement Festival Multi Epoques, voyagez à travers le temps ! Saint-Secondin a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou