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Festival Multi Epoques, voyagez à travers le temps ! Ranch Hialeah Saint-Secondin

samedi 29 août 2026 · Ranch Hialeah · Saint-Secondin

Festival Multi Epoques, voyagez à travers le temps ! Ranch Hialeah Saint-Secondin

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Ranch Hialeah
Adresse
12 route de Brion
Ville
86350 Saint-Secondin
Département
Vienne
Tarif

Saint-Secondin

Festival Multi Epoques, voyagez à travers le temps !

Ranch Hialeah 12 route de Brion Saint-Secondin Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-29 2026-08-30

Des reconstitueurs, des artisans, des professionnels équins et canins, des voitures avec cruising le dimanche matin, des motos, des animations et de quoi boire et manger pendant 2 jours !!!
Entrée gratuite   .

Ranch Hialeah 12 route de Brion Saint-Secondin 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 74 87 34 

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English : Festival Multi Epoques, voyagez à travers le temps !

L’événement Festival Multi Epoques, voyagez à travers le temps ! Saint-Secondin a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou