Festival Multi Epoques, voyagez à travers le temps ! Ranch Hialeah Saint-Secondin
samedi 29 août 2026 · Ranch Hialeah · Saint-Secondin
Informations pratiques
Saint-Secondin
Festival Multi Epoques, voyagez à travers le temps !
Ranch Hialeah 12 route de Brion Saint-Secondin Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29 2026-08-30
Des reconstitueurs, des artisans, des professionnels équins et canins, des voitures avec cruising le dimanche matin, des motos, des animations et de quoi boire et manger pendant 2 jours !!!
Entrée gratuite .
Ranch Hialeah 12 route de Brion Saint-Secondin 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 74 87 34
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English : Festival Multi Epoques, voyagez à travers le temps !
L’événement Festival Multi Epoques, voyagez à travers le temps ! Saint-Secondin a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou