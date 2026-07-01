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AGENDA · Saint-Gervais-sur-Roubion

Festival MursMurs 2026 Saint-Gervais-sur-Roubion

vendredi 31 juillet 2026 · Saint-Gervais-sur-Roubion

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
930 chemin des Trois communes
Ville
26160 Saint-Gervais-sur-Roubion
Département
Drôme
Tarif
12 12 12 Tarif réduit Moins de 18 ans Adhérents Murmures Compagnie Artistique (ayant acquitté l'adhésion à 15 €, les adhésions à 2 € n'ouvrent pas droit au tarif réduit) Adhérents OVS

Saint-Gervais-sur-Roubion

Festival MursMurs 2026

930 chemin des Trois communes Saint-Gervais-sur-Roubion Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit
Moins de 18 ans Adhérents Murmures Compagnie Artistique (ayant acquitté l’adhésion à 15 €, les adhésions à 2 € n’ouvrent pas droit au tarif réduit) Adhérents OVS

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-07-31

Retrouvez la 17 ème édition de nos représentations et concerts sous les marronniers du Vivier, ambiance magique garantie sous les étoiles !
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930 chemin des Trois communes Saint-Gervais-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 67 99 09  sceneduvivier@orange.fr

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English :

Don’t miss the 17th edition of our performances and concerts under the chestnut trees at Le Vivier—a magical atmosphere under the stars is guaranteed!

L’événement Festival MursMurs 2026 Saint-Gervais-sur-Roubion a été mis à jour le 2026-07-15 par Montélimar Tourisme Agglomération

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