Informations pratiques

Saint-Gervais-sur-Roubion

Festival MursMurs 2026

930 chemin des Trois communes Saint-Gervais-sur-Roubion Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Moins de 18 ans Adhérents Murmures Compagnie Artistique (ayant acquitté l’adhésion à 15 €, les adhésions à 2 € n’ouvrent pas droit au tarif réduit) Adhérents OVS

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-31

Retrouvez la 17 ème édition de nos représentations et concerts sous les marronniers du Vivier, ambiance magique garantie sous les étoiles !

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930 chemin des Trois communes Saint-Gervais-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 67 99 09 sceneduvivier@orange.fr

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English :

Don’t miss the 17th edition of our performances and concerts under the chestnut trees at Le Vivier—a magical atmosphere under the stars is guaranteed!

L’événement Festival MursMurs 2026 Saint-Gervais-sur-Roubion a été mis à jour le 2026-07-15 par Montélimar Tourisme Agglomération