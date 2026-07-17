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AGENDA · Saint-Gervais-sur-Roubion

Festival MursMurs au Vivier Carlito y Banditos Domaine du Vivier Saint-Gervais-sur-Roubion

vendredi 14 août 2026 · Domaine du Vivier · Saint-Gervais-sur-Roubion

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Domaine du Vivier
Adresse
930 Chemin des Trois Communes
Ville
26160 Saint-Gervais-sur-Roubion
Département
Drôme
Tarif
15 15 15

Saint-Gervais-sur-Roubion

Festival MursMurs au Vivier Carlito y Banditos

Domaine du Vivier 930 Chemin des Trois Communes Saint-Gervais-sur-Roubion Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Dans le cadre du festival MursMurs au Vivier nous vous proposons de venir découvrir l’univers du groupe Carlito y Banditos, un groupe de musique latines !
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Domaine du Vivier 930 Chemin des Trois Communes Saint-Gervais-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 67 99 09  sceneduvivier@orange.fr

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English :

As part of the MursMurs festival at Le Vivier, we invite you to come discover the world of Carlito y Banditos, a Latin music band!

L’événement Festival MursMurs au Vivier Carlito y Banditos Saint-Gervais-sur-Roubion a été mis à jour le 2026-07-17 par Montélimar Tourisme Agglomération

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