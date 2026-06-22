Festival Musical et Théâtral de Santenay Edition 2026 Spectacles sous chapiteau, au terrain de foot de Santenay Santenay vendredi 31 juillet 2026.

Santenay

Festival Musical et Théâtral de Santenay Edition 2026

Spectacles sous chapiteau, au terrain de foot de Santenay Avenue des Sources Santenay Côte-d’Or

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-08-04 23:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Édition 2026 à ne pas manquer !

Le Festival Musical et Théâtral de Santenay revient cette année du 31 juillet au 04 août 2026 pour une nouvelle édition qui s’annonce exceptionnelle. Coorganisé par le Casino JOA de Santenay et la Compagnie La Griotte, en partenariat avec la commune et le Comité des Fêtes de Santenay, ce festival est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique, de théâtre et de culture.

Réservez vos places en ligne dès maintenant et bénéficiez de l’option Pass 5 soirées pour profiter de l’intégralité de l’événement !

Spectacles sous chapiteau, au terrain de foot de Santenay.

Vendredi 31 juillet Concert MISS JUE AND BUDDIES 20h30

Succombez au charme malicieux de Miss Jue et ses Buddies pour replonger dans l’univers des années 50, entre pop, rock et folk… Ce quintet rennais nous offre un cocktail joyeux, dynamique et plein de fougue qui rend hommage aux chanteuses américaines d’après-guerre.

Samedi 1er août Concert VINTAGE DELIGHTS 20h30

Venez découvrir un quatuor né dans notre région l’année dernière et partager avec eux leur talent pour le groove et le swing ! Contrebasse, batterie, chant, guitare et saxophone. Quatre garçons élégants pour une ambiance chaleureuse et conviviale. Un retour aux années 60, à l’époque où l’on se paraît de ses plus beaux atours pour venir danser le boogaloo !

Dimanche 2 août Théâtre UN AIR DE FAMILLE 20h30

Pour l’anniversaire de Yolande, toute la famille se retrouve au bistrot Le père tranquille .

Au fil de la soirée, les rancunes et les petits secrets refont surface. Un air de famille reste d’une actualité frappante derrière les rires, on retrouve ce que chaque famille connaît l’amour, les blessures et ce besoin universel de se faire une place au sein des siens.

La célèbre comédie de Bacri et Jaoui, dans une nouvelle mise en scène de Jean-Philippe Azéma / Succès Avignon 2025

Lundi 3 août Théâtre LITS D’EMBROUILLES 20h30

Le réveil est brutal pour Raphaël après une soirée bien arrosée et une nuit festive. Sa femme de ménage s’active depuis une heure et sa mère excentrique débarque à l’improviste pour lui annoncer son remariage !!… Mais tout serait trop simple pour nos 3 protagonistes si l’on ne découvrait pas le cadavre d’une mystérieuse femme dans une malle de voyage !!

Une comédie de François Janvier où l’on retrouve avec plaisir Danièle Gilbert en compagnie de Douchka, aux côtés d’un artiste bien connu du public santenois Jean-Philippe Azéma.

Mardi 4 août Théâtre DINER DE FAMILLE 20h30

À l’occasion de ses 30 ans, Alexandre souhaite demander à ses parents d’être les témoins de son mariage. Mais ils sont fâchés depuis sa naissance. Le dîner de famille va-t-il totalement partir en vrille ? Trois comédiens survoltés pour cette comédie déjantée qui va crescendo et dont le succès ne se dément pas. Gros succès parisien depuis près de 10 ans. Un classique du célèbre Café de la Gare .

Où ? Sous chapiteau, au terrain de foot de Santenay, Avenue des Sources, 21590, Santenay France

Billetterie

Comptoir de l’agence de tourisme, Gare de Santenay

En ligne, sur Weezevent .

Spectacles sous chapiteau, au terrain de foot de Santenay Avenue des Sources Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 63 15

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English : Festival Musical et Théâtral de Santenay Edition 2026

L’événement Festival Musical et Théâtral de Santenay Edition 2026 Santenay a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1