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AGENDA · Santenay

Spectacle de cape et d’épée Parc des Verdaines Santenay

samedi 8 août 2026 · Parc des Verdaines · Santenay

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Parc des Verdaines
Adresse
30 Av. des Sources
Ville
21590 Santenay
Département
Côte-d'Or
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Santenay

Spectacle de cape et d’épée

Parc des Verdaines 30 Av. des Sources Santenay Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Spectacle de cape et d’épée pour petits et grands.
Une aventure de pirates   .

Parc des Verdaines 30 Av. des Sources Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   theatreferplay@gmail.com

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English : Spectacle de cape et d’épée

L’événement Spectacle de cape et d’épée Santenay a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1

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