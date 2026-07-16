Spectacle de cape et d’épée Parc des Verdaines Santenay

Informations pratiques

Santenay

Spectacle de cape et d’épée

Parc des Verdaines 30 Av. des Sources Santenay Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Spectacle de cape et d’épée pour petits et grands.

Une aventure de pirates .

Parc des Verdaines 30 Av. des Sources Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté theatreferplay@gmail.com

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English : Spectacle de cape et d’épée

L’événement Spectacle de cape et d’épée Santenay a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1