AGENDA · Santenay
Spectacle de cape et d’épée Parc des Verdaines Santenay
samedi 8 août 2026 · Parc des Verdaines · Santenay
Informations pratiques
Santenay
Spectacle de cape et d’épée
Parc des Verdaines 30 Av. des Sources Santenay Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Spectacle de cape et d’épée pour petits et grands.
Une aventure de pirates .
Parc des Verdaines 30 Av. des Sources Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté theatreferplay@gmail.com
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English : Spectacle de cape et d’épée
L’événement Spectacle de cape et d’épée Santenay a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1
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