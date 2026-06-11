Festival musical Noctuel à Cartelègue Rue des quatre lieux Cartelègue
Festival musical Noctuel à Cartelègue Rue des quatre lieux Cartelègue samedi 4 juillet 2026.
Cartelègue
Festival musical Noctuel à Cartelègue
Rue des quatre lieux Eglise Saint Romain Cartelègue Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Dans le cadre du Festival Noctuel, organisé par l’Académie Musicale du Bord de Gironde, venez assister à une soirée musicale qui vous fera voyager à travers les cordes radieuses de Bach à Mozart . Le samedi 04 juillet à 19h à l’Eglise de Cartelègue.
Au programme Quatuor Pierre Taconné (Violoncelle, alto et violons).
D’autres dates sont disponibles
dimanche 05 juillet Salle de la Gabare à Gauriac à 20h30
lundi 06 juillet à l’Église-notre-dame de Bayon-sur-Gironde à 20h30
mardi 07 juillet Brand Bass côtes et cuivres à la salle des spectacles de Saint-Ciers-sur-Gironde. .
Rue des quatre lieux Eglise Saint Romain Cartelègue 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 79 32 78 noctuel@outlook.fr
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English : Festival musical Noctuel à Cartelègue
L’événement Festival musical Noctuel à Cartelègue Cartelègue a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde
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