Festival musical Noctuel à Cartelègue Rue des quatre lieux Cartelègue

Cartelègue

Festival musical Noctuel à Cartelègue

Rue des quatre lieux Eglise Saint Romain Cartelègue Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Dans le cadre du Festival Noctuel, organisé par l’Académie Musicale du Bord de Gironde, venez assister à une soirée musicale qui vous fera voyager à travers les cordes radieuses de Bach à Mozart . Le samedi 04 juillet à 19h à l’Eglise de Cartelègue.

Au programme Quatuor Pierre Taconné (Violoncelle, alto et violons).

D’autres dates sont disponibles

dimanche 05 juillet Salle de la Gabare à Gauriac à 20h30

lundi 06 juillet à l’Église-notre-dame de Bayon-sur-Gironde à 20h30

mardi 07 juillet Brand Bass côtes et cuivres à la salle des spectacles de Saint-Ciers-sur-Gironde. .

Rue des quatre lieux Eglise Saint Romain Cartelègue 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 79 32 78 noctuel@outlook.fr

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English : Festival musical Noctuel à Cartelègue

L’événement Festival musical Noctuel à Cartelègue Cartelègue a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde