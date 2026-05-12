Festival Musique Cordiale concert gratuit de Midi30 à la Maison du Lac Tanneron Maison du lac de St Cassien Tanneron
Festival Musique Cordiale concert gratuit de Midi30 à la Maison du Lac Tanneron Maison du lac de St Cassien Tanneron samedi 1 août 2026.
Tanneron
Festival Musique Cordiale concert gratuit de Midi30 à la Maison du Lac Tanneron
Maison du lac de St Cassien CD 37 Tanneron Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 12:30:00
fin : 2026-08-01 13:30:00
Date(s) :
2026-08-01
A la Maison du Lac, profitez de ce concert gratuit pour tous aussi dédié cette année aux familles et enfants. Echanges privilégiés avec les musiciens. Visite de l’espace découverte, immersion au coeur de l’histoire du territoire de manière ludique.
.
Maison du lac de St Cassien CD 37 Tanneron 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@festivalcordiale.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At the Maison du Lac, enjoy this free concert for all, also dedicated this year to families and children. Talk with the musicians. Visit the discovery area, and immerse yourself in the history of the region in a playful way.
L’événement Festival Musique Cordiale concert gratuit de Midi30 à la Maison du Lac Tanneron Tanneron a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence