Festival Musique Cordiale concert gratuit de Midi30 à la Maison du Lac Tanneron Maison du lac de St Cassien Tanneron

Tanneron

Festival Musique Cordiale concert gratuit de Midi30 à la Maison du Lac Tanneron

Maison du lac de St Cassien CD 37 Tanneron Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 12:30:00

fin : 2026-08-01 13:30:00

Date(s) :

2026-08-01

A la Maison du Lac, profitez de ce concert gratuit pour tous aussi dédié cette année aux familles et enfants. Echanges privilégiés avec les musiciens. Visite de l’espace découverte, immersion au coeur de l’histoire du territoire de manière ludique.

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Maison du lac de St Cassien CD 37 Tanneron 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@festivalcordiale.com

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English :

At the Maison du Lac, enjoy this free concert for all, also dedicated this year to families and children. Talk with the musicians. Visit the discovery area, and immerse yourself in the history of the region in a playful way.

L’événement Festival Musique Cordiale concert gratuit de Midi30 à la Maison du Lac Tanneron Tanneron a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence