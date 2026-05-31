Festival Musique en Omois, Beuvardes, Beuvardes
Festival Musique en Omois, Beuvardes, Beuvardes vendredi 10 juillet 2026.
Festival Musique en Omois Vendredi 10 juillet, 20h00 Beuvardes Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T20:00:00+02:00 – 2026-07-10T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-10T20:00:00+02:00 – 2026-07-10T22:30:00+02:00
Dans le sud de l’Aisne, le festival « Musique en Omois » s’impose comme le rendez-vous incontournable de l’été depuis quarante ans. Le principe : des concerts gratuits et itinérants dans plusieurs villages.
Beuvardes Beuvardes Beuvardes 02130 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/musique.en.omois/ »}]
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