Festival Musique & Territoire Bruley Église de Bruley Bruley
Festival Musique & Territoire Bruley Église de Bruley Bruley dimanche 7 juin 2026.
Bruley
Festival Musique & Territoire Bruley
Église de Bruley 100 rue du Chêne Bruley Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
L’UAL (Union des Associations de Lucey) et l’ASPHAB (Association de Sauvegarde du Patrimoine Historique et Artistique de Bruley) organisent le Festival Musique & Territoire afin de valoriser la culture musicale et son patrimoine.
Deux jours, deux villages, deux églises, une même volonté.
Au programme du dimanche, à l’église de Bruley:
– 11h concert des écoles des groupements scolaires de Lucey et Bruley, sous la direction de Vincent Tricarri
– 14h visite du patrimoine de Bruley (rendez-vous devant l’église)
– 16h la chorale du Choeur Swing de Laxou présentera un programme varié, sacré et profane, sous la direction de Karine Marchal.
Programme du samedi, à l’église de LuceyTout public
0 .
Église de Bruley 100 rue du Chêne Bruley 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est vinenttricarri@yahoo.fr
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English :
UAL (Union des Associations de Lucey) and ASPHAB (Association de Sauvegarde du Patrimoine Historique et Artistique de Bruley) are organizing the Festival Musique & Territoire to promote musical culture and heritage.
Two days, two villages, two churches, one common goal.
Sunday’s program at Bruley church:
– 11 a.m.: concert by the schools of Lucey and Bruley, conducted by Vincent Tricarri
– 2pm: tour of Bruley’s heritage (meet in front of the church)
– 4pm: the Choeur Swing de Laxou choir presents a varied program of sacred and secular music, conducted by Karine Marchal.
Saturday program at Lucey church
L’événement Festival Musique & Territoire Bruley Bruley a été mis à jour le 2026-05-04 par MT TERRES TOULOISES