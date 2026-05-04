Festival Musique & Territoire Bruley Église de Bruley Bruley

Bruley

Festival Musique & Territoire Bruley

Église de Bruley 100 rue du Chêne Bruley Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

L’UAL (Union des Associations de Lucey) et l’ASPHAB (Association de Sauvegarde du Patrimoine Historique et Artistique de Bruley) organisent le Festival Musique & Territoire afin de valoriser la culture musicale et son patrimoine.

Deux jours, deux villages, deux églises, une même volonté.

Au programme du dimanche, à l’église de Bruley:

– 11h concert des écoles des groupements scolaires de Lucey et Bruley, sous la direction de Vincent Tricarri

– 14h visite du patrimoine de Bruley (rendez-vous devant l’église)

– 16h la chorale du Choeur Swing de Laxou présentera un programme varié, sacré et profane, sous la direction de Karine Marchal.

Programme du samedi, à l’église de LuceyTout public

0 .

Église de Bruley 100 rue du Chêne Bruley 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est vinenttricarri@yahoo.fr

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English :

UAL (Union des Associations de Lucey) and ASPHAB (Association de Sauvegarde du Patrimoine Historique et Artistique de Bruley) are organizing the Festival Musique & Territoire to promote musical culture and heritage.

Two days, two villages, two churches, one common goal.

Sunday’s program at Bruley church:

– 11 a.m.: concert by the schools of Lucey and Bruley, conducted by Vincent Tricarri

– 2pm: tour of Bruley’s heritage (meet in front of the church)

– 4pm: the Choeur Swing de Laxou choir presents a varied program of sacred and secular music, conducted by Karine Marchal.

Saturday program at Lucey church

L’événement Festival Musique & Territoire Bruley Bruley a été mis à jour le 2026-05-04 par MT TERRES TOULOISES