Festival Musique Village Route de Bacqueville Brachy

Brachy

Festival Musique Village

Route de Bacqueville Parvis de l’église Brachy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:30:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

À l’occasion de la fête de la musique, l’école de musique vous propose son festival de fin d’année !

Ateliers musiques actuelles.

Invité Monkey Division à 21h

Buvette et restauration sur place .

Route de Bacqueville Parvis de l’église Brachy 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 33 41 23 emcdluneray@gmail.com

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English : Festival Musique Village

L’événement Festival Musique Village Brachy a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux