Festival Musique Village Route de Bacqueville Brachy
Festival Musique Village Route de Bacqueville Brachy samedi 20 juin 2026.
Brachy
Festival Musique Village
Route de Bacqueville Parvis de l’église Brachy Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:30:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20
À l’occasion de la fête de la musique, l’école de musique vous propose son festival de fin d’année !
Ateliers musiques actuelles.
Invité Monkey Division à 21h
Buvette et restauration sur place .
Route de Bacqueville Parvis de l’église Brachy 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 33 41 23 emcdluneray@gmail.com
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English : Festival Musique Village
L’événement Festival Musique Village Brachy a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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