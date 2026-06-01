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Festival Musique Village Route de Bacqueville Brachy

Festival Musique Village Route de Bacqueville Brachy samedi 20 juin 2026.

Lieu : Route de Bacqueville

Adresse : Parvis de l'église

Ville : 76730 Brachy

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Brachy

Festival Musique Village

Route de Bacqueville Parvis de l’église Brachy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:30:00
fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :
2026-06-20

À l’occasion de la fête de la musique, l’école de musique vous propose son festival de fin d’année !
Ateliers musiques actuelles.
Invité Monkey Division à 21h
Buvette et restauration sur place   .

Route de Bacqueville Parvis de l’église Brachy 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 33 41 23  emcdluneray@gmail.com

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English : Festival Musique Village

L’événement Festival Musique Village Brachy a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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