Festival Musiques en Vivarais Lignon Église Saint-Jeures
Festival Musiques en Vivarais Lignon
Église Place de l'Eglise Saint-Jeures Haute-Loire
2026-08-24 18:00:00
fin : 2026-08-24
2026-08-24
Concert découverte Une heure avec;;; . Les balkans, Elsa Ille, accordéon et Béatrice Berne, clarinette. Dépaysement total !
Église Place de l'Eglise Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com
English :
Concert découverte Une heure avec;;; . Les balkans, Elsa Ille, accordion and Béatrice Berne, clarinet. A total change of scenery!
