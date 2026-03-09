Festival Musiques en Vivarais Lignon Église Saint-Jeures

Festival Musiques en Vivarais Lignon

Église Place de l’Eglise Saint-Jeures Haute-Loire

Début : 2026-08-24 18:00:00

fin : 2026-08-24

2026-08-24

Concert découverte Une heure avec;;; . Les balkans, Elsa Ille, accordéon et Béatrice Berne, clarinette. Dépaysement total !

Église Place de l’Eglise Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com

English :

Concert découverte Une heure avec;;; . Les balkans, Elsa Ille, accordion and Béatrice Berne, clarinet. A total change of scenery!

