Saint-Pourçain-sur-Sioule

Festival Musiques Vivantes Vivaldi e Venezia

Église Sainte-Croix Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

L’Ensemble Le Consort vous embarque dans un voyage vénitien flamboyant. Vivaldi et ses contemporains revisités avec fougue, élégance et sensibilité baroque. Verre de l’amitié et rencontre avec les artistes à l’issue du concert.

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Église Sainte-Croix Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com

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English :

Ensemble Le Consort takes you on a flamboyant Venetian voyage. Vivaldi and his contemporaries revisited with ardor, elegance and Baroque sensibility. Glass of friendship and meeting with the artists after the concert.

L’événement Festival Musiques Vivantes Vivaldi e Venezia Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Val de Sioule