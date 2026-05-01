Festival Notes d’été à Irancy 9e édition Rue de l’Eglise (Eglise) & 327 les Mazelots (Lavoir) ; 2 bis place Saint Germain (Abbaye Auxerre) Irancy

Irancy

Festival Notes d’été à Irancy 9e édition

Rue de l’Eglise (Eglise) & 327 les Mazelots (Lavoir) ; 2 bis place Saint Germain (Abbaye Auxerre) Eglise Saint Germain & Espace culturel Le lavoir (Irancy) ; Abbaye Saint Germain (Auxerre) Irancy Yonne

Tarif : 58 – 58 – 58 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-26 16:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22 2026-07-26

Au programme, six concerts d’une qualité exceptionnelle à Auxerre et Irancy, accessibles aux mélomanes comme aux néophytes, proposés par de jeunes talents et des musiciens d’envergure internationale. Duo piano violoncelle, Aller Retour Paris-New York en 1ere classe autour de Gershwin, Bernstein et Debussy, première loge à l’opéra, mais aussi soirée swing avec le groupe Quai de la Seine lors du traditionnel concert en plein air à ne pas manquer, rythmeront cette semaine estivale en mariant vigne et musique ! .

Rue de l’Eglise (Eglise) & 327 les Mazelots (Lavoir) ; 2 bis place Saint Germain (Abbaye Auxerre) Eglise Saint Germain & Espace culturel Le lavoir (Irancy) ; Abbaye Saint Germain (Auxerre) Irancy 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 18 92 11 notesmusicales.irancy@gmail.com

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English : Festival Notes d’été à Irancy 9e édition

L’événement Festival Notes d’été à Irancy 9e édition Irancy a été mis à jour le 2026-05-01 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)