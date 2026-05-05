Turenne

Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Elixirs

La Grange Rouge Turenne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Opéra-bouffe sur l’esplanade de la Grange Rouge. .

La Grange Rouge Turenne 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Elixirs

L’événement Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Elixirs Turenne a été mis à jour le 2026-05-05 par Brive Tourisme