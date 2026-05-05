Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Elixirs Turenne

Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Elixirs Turenne

Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Elixirs Turenne jeudi 20 août 2026.

Adresse : La Grange Rouge

Ville : 19500 Turenne

Département : Corrèze

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Tarif :

Turenne

Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Elixirs

La Grange Rouge Turenne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Opéra-bouffe sur l’esplanade de la Grange Rouge.   .

La Grange Rouge Turenne 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Elixirs

L’événement Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Elixirs Turenne a été mis à jour le 2026-05-05 par Brive Tourisme

À voir aussi à Turenne (Corrèze)