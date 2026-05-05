Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Ensemble Théodora Turenne
Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Ensemble Théodora Turenne mardi 11 août 2026.
Turenne
Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Ensemble Théodora
Turenne Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Soirée dédiée à la musique baroque, avec prélude au château de Turenne & concert à la chapelle des Capucins .
Turenne 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Ensemble Théodora
L’événement Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Ensemble Théodora Turenne a été mis à jour le 2026-05-05 par Brive Tourisme
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