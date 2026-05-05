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Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Ensemble Théodora Turenne

Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Ensemble Théodora Turenne

Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Ensemble Théodora Turenne mardi 11 août 2026.

Ville : 19500 Turenne

Département : Corrèze

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Tarif :

Turenne

Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Ensemble Théodora

Turenne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Soirée dédiée à la musique baroque, avec prélude au château de Turenne & concert à la chapelle des Capucins   .

Turenne 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Ensemble Théodora

L’événement Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Ensemble Théodora Turenne a été mis à jour le 2026-05-05 par Brive Tourisme

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