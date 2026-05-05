Turenne

Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Ensemble Théodora

Turenne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Soirée dédiée à la musique baroque, avec prélude au château de Turenne & concert à la chapelle des Capucins .

Turenne 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Ensemble Théodora

L’événement Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Ensemble Théodora Turenne a été mis à jour le 2026-05-05 par Brive Tourisme