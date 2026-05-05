Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Marie-Christine Barrault Turenne
Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Marie-Christine Barrault Turenne mercredi 12 août 2026.
Turenne
Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Marie-Christine Barrault
Château de Turenne Turenne Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Lectures musicales au château de Turenne. .
Château de Turenne Turenne 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Marie-Christine Barrault
L’événement Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Marie-Christine Barrault Turenne a été mis à jour le 2026-05-05 par Brive Tourisme
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