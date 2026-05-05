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Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Marie-Christine Barrault Turenne

Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Marie-Christine Barrault Turenne

Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Marie-Christine Barrault Turenne mercredi 12 août 2026.

Adresse : Château de Turenne

Ville : 19500 Turenne

Département : Corrèze

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Tarif :

Turenne

Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Marie-Christine Barrault

Château de Turenne Turenne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Lectures musicales au château de Turenne.   .

Château de Turenne Turenne 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Marie-Christine Barrault

L’événement Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Marie-Christine Barrault Turenne a été mis à jour le 2026-05-05 par Brive Tourisme

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