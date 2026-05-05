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Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Soirée des 20 ans Turenne

Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Soirée des 20 ans Turenne

Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Soirée des 20 ans Turenne vendredi 21 août 2026.

Adresse : La Grange Rouge

Ville : 19500 Turenne

Département : Corrèze

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Tarif :

Turenne

Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Soirée des 20 ans

La Grange Rouge Turenne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Ensemble Vocal des Estéales à la Grange Rouge.   .

La Grange Rouge Turenne 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Soirée des 20 ans

L’événement Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Soirée des 20 ans Turenne a été mis à jour le 2026-05-05 par Brive Tourisme

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