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Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Turenne

Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Turenne

Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Turenne samedi 22 août 2026.

Ville : 19500 Turenne

Département : Corrèze

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Tarif :

Turenne

Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales

Turenne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Programmation à venir…   .

Turenne 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales

L’événement Festival Notes d’une vallée d’été Les Turennales Turenne a été mis à jour le 2026-05-05 par Brive Tourisme

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