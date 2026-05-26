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FESTIVAL NOTES EN S’TOCC SALLE DES FÊTES DU VERNET Vernet

FESTIVAL NOTES EN S’TOCC SALLE DES FÊTES DU VERNET Vernet

FESTIVAL NOTES EN S’TOCC SALLE DES FÊTES DU VERNET Vernet vendredi 5 juin 2026.

Lieu : SALLE DES FÊTES DU VERNET

Adresse : Mairie du Vernet

Ville : 31810 Vernet

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : lundi 8 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 40 40 40 Tarif de base plein tarif

Vernet

FESTIVAL NOTES EN S’TOCC

SALLE DES FÊTES DU VERNET Mairie du Vernet Vernet Haute-Garonne

Tarif : 40 – 40 – EUR
40
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-07 22:00:00

Date(s) :
2026-06-05

L’association FOH31 met la musique d’ensemble au cœur de chacune des éditions de Notes en st’Occ . Ce sont plus de 40 orchestres qui se sont succédés sur les planches de notre scène. Des ensembles de rue ont également pris place dans nos programmations pour joindre le festif à l’agréable !
Le festival Notes en st’Occ met en lumière le riche patrimoine musical de notre région dans un cadre unique
– Un site au bord de l’Ariège pour réunir les amateurs et les néophytes dans un lieu naturel agréable,
– Une scène de plus de 140 m² agrémentée de jeux de lumières dignes des plus grands concerts.

Le festival a également une approche pédagogique de la musique lors de rencontres entre musiciens professionnels et écoliers du bassin Auterivain. Lors de ces rencontres, plus de 600 élèves du département sont sensibilisés à la musique grâce à une collaboration de longue date avec la Musique des Parachutistes de Toulouse. Cette année, nous donnerons l’occasion à de jeunes musiciens de partager une expérience sur scène avec des professionnels. 40  .

SALLE DES FÊTES DU VERNET Mairie du Vernet Vernet 31810 Haute-Garonne Occitanie +33 6 62 01 35 69  festival.harmonie31@gmail.com

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English :

The FOH31 association puts ensemble music at the heart of each edition of Notes en st’Occ . Over 40 orchestras have taken to the stage in succession. Street ensembles have also taken their place in our programming, adding a festive touch to the fun!

L’événement FESTIVAL NOTES EN S’TOCC Vernet a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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