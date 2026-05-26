FESTIVAL NOTES EN S’TOCC SALLE DES FÊTES DU VERNET Vernet

Vernet

FESTIVAL NOTES EN S’TOCC

SALLE DES FÊTES DU VERNET Mairie du Vernet Vernet Haute-Garonne

Tarif : 40 – 40 – EUR

40

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-07 22:00:00

Date(s) :

2026-06-05

L’association FOH31 met la musique d’ensemble au cœur de chacune des éditions de Notes en st’Occ . Ce sont plus de 40 orchestres qui se sont succédés sur les planches de notre scène. Des ensembles de rue ont également pris place dans nos programmations pour joindre le festif à l’agréable !

Le festival Notes en st’Occ met en lumière le riche patrimoine musical de notre région dans un cadre unique

– Un site au bord de l’Ariège pour réunir les amateurs et les néophytes dans un lieu naturel agréable,

– Une scène de plus de 140 m² agrémentée de jeux de lumières dignes des plus grands concerts.

Le festival a également une approche pédagogique de la musique lors de rencontres entre musiciens professionnels et écoliers du bassin Auterivain. Lors de ces rencontres, plus de 600 élèves du département sont sensibilisés à la musique grâce à une collaboration de longue date avec la Musique des Parachutistes de Toulouse. Cette année, nous donnerons l’occasion à de jeunes musiciens de partager une expérience sur scène avec des professionnels. 40 .

SALLE DES FÊTES DU VERNET Mairie du Vernet Vernet 31810 Haute-Garonne Occitanie +33 6 62 01 35 69 festival.harmonie31@gmail.com

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English :

The FOH31 association puts ensemble music at the heart of each edition of Notes en st’Occ . Over 40 orchestras have taken to the stage in succession. Street ensembles have also taken their place in our programming, adding a festive touch to the fun!

L’événement FESTIVAL NOTES EN S’TOCC Vernet a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE