Festival Notes et vins Corinne Depeyre Tulette

Informations pratiques

Tulette

Festival Notes et vins

Corinne Depeyre 872 chemin du Marquis de Cabassole Tulette Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:30:00

fin : 2026-08-04 22:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Lecture musicale avec les porteuses de mots au milieu des vignes.

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Corinne Depeyre 872 chemin du Marquis de Cabassole Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 70 50 81 info@corinnedepeyre.fr

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English :

A musical reading with Les Porteuses de Mots amidst the vineyards.

L’événement Festival Notes et vins Tulette a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence