Festival Notes et vins Corinne Depeyre Tulette
mardi 4 août 2026 · Corinne Depeyre · Tulette
Informations pratiques
Tulette
Festival Notes et vins
Corinne Depeyre 872 chemin du Marquis de Cabassole Tulette Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:30:00
fin : 2026-08-04 22:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Lecture musicale avec les porteuses de mots au milieu des vignes.
.
Corinne Depeyre 872 chemin du Marquis de Cabassole Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 70 50 81 info@corinnedepeyre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A musical reading with Les Porteuses de Mots amidst the vineyards.
L’événement Festival Notes et vins Tulette a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
À voir aussi à Tulette (Drôme)
- Concert du COGE Tulette 1 août 2026