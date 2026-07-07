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AGENDA · Tulette

Festival Notes et vins Corinne Depeyre Tulette

mardi 4 août 2026 · Corinne Depeyre · Tulette

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Corinne Depeyre
Adresse
872 chemin du Marquis de Cabassole
Ville
26790 Tulette
Département
Drôme
Tarif
10 10

Tulette

Festival Notes et vins

Corinne Depeyre 872 chemin du Marquis de Cabassole Tulette Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:30:00
fin : 2026-08-04 22:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Lecture musicale avec les porteuses de mots au milieu des vignes.
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Corinne Depeyre 872 chemin du Marquis de Cabassole Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 70 50 81  info@corinnedepeyre.fr

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English :

A musical reading with Les Porteuses de Mots amidst the vineyards.

L’événement Festival Notes et vins Tulette a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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