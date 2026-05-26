Tulette

Festival Notes & Vins BATOUFADA

872 Chemin du Marquis de Cabassole Tulette Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

l’entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:30:00

fin : 2026-06-05 22:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Rendez vous pris pour une soirée exceptionnelle au coeur du Domaine Corinne DEPEYRE. Soirée conviviale autour de nos vins, accompagnés de spécialité à partager au son de percussions brésiliennes.

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872 Chemin du Marquis de Cabassole Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 70 50 81 info@corinnedepeyre.fr

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English :

Join us for an exceptional evening at the heart of Domaine Corinne DEPEYRE. A convivial evening around our wines, accompanied by specialties to be shared to the sound of Brazilian percussion.

L’événement Festival Notes & Vins BATOUFADA Tulette a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence