Festival Notes & Vins BATOUFADA Tulette
Festival Notes & Vins BATOUFADA Tulette vendredi 5 juin 2026.
Tulette
Festival Notes & Vins BATOUFADA
872 Chemin du Marquis de Cabassole Tulette Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
l’entrée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:30:00
fin : 2026-06-05 22:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Rendez vous pris pour une soirée exceptionnelle au coeur du Domaine Corinne DEPEYRE. Soirée conviviale autour de nos vins, accompagnés de spécialité à partager au son de percussions brésiliennes.
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872 Chemin du Marquis de Cabassole Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 70 50 81 info@corinnedepeyre.fr
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English :
Join us for an exceptional evening at the heart of Domaine Corinne DEPEYRE. A convivial evening around our wines, accompanied by specialties to be shared to the sound of Brazilian percussion.
L’événement Festival Notes & Vins BATOUFADA Tulette a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence