Festival Nuit des Églises Mairie de Condat Condat

Condat

Festival Nuit des Églises

Mairie de Condat La Chapelle d’Estaules Condat Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 19:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

La Nuit des églises revient pour une 2e édition Condataise. À l’occasion du 800e anniversaire de Saint-Francois d’Assise, patron de l’écologie, mise en lumière de la petite Chapelle de la Borie d’Estaules, le dimanche 5 juillet.

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Mairie de Condat La Chapelle d’Estaules Condat 15190 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 78 52 06 condat.mairie@wanadoo.fr

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English :

La Nuit des églises returns for a 2nd edition in Condat. To mark the 800th anniversary of Saint Francis of Assisi, patron saint of ecology, the small Chapelle de la Borie d’Estaules will be illuminated on Sunday July 5.

L’événement Festival Nuit des Églises Condat a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Destination Haut Cantal