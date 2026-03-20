Festival off d’Auvers-sur-Oise

Claude Debussy, Robert Schumann, Patrick Burgan, Bernat Vivancos

Ensemble vocal de la Maîtrise De Paris

David Berdery, piano

Pierre-Louis de Laporte, direction

L’ensemble vocal de la Maîtrise de Paris se produit dans le cadre du Festival off d’Auvers-sur-Oise

Le dimanche 24 mai 2026

de 17h30 à 18h30

gratuit

Entrée gratuite sur réservation

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-24T20:30:00+02:00

fin : 2026-05-24T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-24T17:30:00+02:00_2026-05-24T18:30:00+02:00

Église du Cœur Immaculé de Marie 29 rue de la Division-Leclerc 95430 Butry-sur-Oise

https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis



Afficher la carte du lieu Église du Cœur Immaculé de Marie et trouvez le meilleur itinéraire

