Festival off d’Auvers-sur-Oise – TEMPO VIII Église du Cœur Immaculé de Marie Butry-sur-Oise
Festival off d’Auvers-sur-Oise – TEMPO VIII Église du Cœur Immaculé de Marie Butry-sur-Oise dimanche 24 mai 2026.
Festival off d’Auvers-sur-Oise
Claude Debussy, Robert Schumann, Patrick Burgan, Bernat Vivancos
Ensemble vocal de la Maîtrise De Paris
David Berdery, piano
Pierre-Louis de Laporte, direction
L’ensemble vocal de la Maîtrise de Paris se produit dans le cadre du Festival off d’Auvers-sur-Oise
Le dimanche 24 mai 2026
de 17h30 à 18h30
gratuit
Entrée gratuite sur réservation
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-24T20:30:00+02:00
fin : 2026-05-24T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-24T17:30:00+02:00_2026-05-24T18:30:00+02:00
Église du Cœur Immaculé de Marie 29 rue de la Division-Leclerc 95430 Butry-sur-Oise
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