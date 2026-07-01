Festival OFF SOPHIE BORGEAUD Paléosite Saint-Césaire

Informations pratiques

Saint-Césaire

Festival OFF SOPHIE BORGEAUD

Paléosite Alfran SAS Gestion Paléosite Saint-Césaire Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Artiste de la scène musicale et théâtrale, SOPHIE BORGEAUD est reconnue pour son univers mêlant blues et jazz avec sensibilité et intensité.

.

Paléosite Alfran SAS Gestion Paléosite Saint-Césaire 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaloffdesaintes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A performer in the music and theater worlds, SOPHIE BORGEAUD is known for her style that blends blues and jazz with sensitivity and intensity.

L’événement Festival OFF SOPHIE BORGEAUD Saint-Césaire a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge