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AGENDA · Saint-Césaire

Festival OFF SOPHIE BORGEAUD Paléosite Saint-Césaire

samedi 11 juillet 2026 · Paléosite · Saint-Césaire

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Paléosite
Adresse
Alfran SAS Gestion Paléosite
Ville
17770 Saint-Césaire
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Césaire

Festival OFF SOPHIE BORGEAUD

Paléosite Alfran SAS Gestion Paléosite Saint-Césaire Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Artiste de la scène musicale et théâtrale, SOPHIE BORGEAUD est reconnue pour son univers mêlant blues et jazz avec sensibilité et intensité.
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Paléosite Alfran SAS Gestion Paléosite Saint-Césaire 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   festivaloffdesaintes@gmail.com

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English :

A performer in the music and theater worlds, SOPHIE BORGEAUD is known for her style that blends blues and jazz with sensitivity and intensity.

L’événement Festival OFF SOPHIE BORGEAUD Saint-Césaire a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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