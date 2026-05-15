Tourbes

FESTIVAL O’JAZZ ANDREA MOTIS TRIO

14 Rue Verdier Tourbes Hérault

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Concert jazz intimiste avec Andrea Motis et son trio standards revisités, bossa nova et swing dans un univers élégant, sensible et lumineux porté par une voix douce et une trompette délicate.

Première partie FMS Jazz Trio à 19H30

Le jazz international s’invite à Tourbes O’ Jazz dans une parenthèse rare avec la venue d’Andrea Motis, figure incontournable de la scène jazz européenne, entourée de deux guitaristes d’exception Josep Traver et Jurandir Da Silva.

Chanteuse à la voix douce et feutrée, trompettiste au jeu délicat, Andrea Motis déploie un univers où le jazz se fait intimiste, lumineux et profondément sensible, placé sous le signe de la grâce.

Révélée très jeune sur la scène barcelonaise, elle a su imposer une signature musicale élégante, mêlant standards revisités, bossa nova, swing et compositions personnelles, toujours portées par une grande finesse d’interprétation.

Une rencontre entre élégance, émotion et spontanéité, idéale pour les amateurs de jazz, de belles voix et de voyages musicaux. .

14 Rue Verdier Tourbes 34120 Hérault Occitanie

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English :

Intimate jazz concert with Andrea Motis and her trio: revisited standards, bossa nova and swing in an elegant, sensitive and luminous universe, carried by a gentle voice and delicate trumpet.

Opening act: FMS Jazz Trio at 7:30 p.m

L’événement FESTIVAL O’JAZZ ANDREA MOTIS TRIO Tourbes a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 ADT34