Cambes

Festival Ondes de Garonne

Place du Petit Port Cambes Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26 22:30:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-27

Pour sa deuxième édition, le festival Ondes de Garonne poursuit son voyage musical autour du monde. Cette année, nous vous emmenons au Brésil, entre rythmes ensoleillés, énergie populaire et traditions métissées. Mais avant d’accoster sur les plages de Rio, nous ferons une escale sur les mythiques rives du Mississippi, berceau du rock’n’roll, du blues et de tant d’autres musiques qui ont façonné l’histoire. Nous vous donnons rendez-vous sur la Place du Petit Port de Cambes. Charlaz ouvrira le festival vendredi 26 juin à 20h30 et Samedi 27 juin à partir de 19h00, ce sera au tour des enfants de l’école accompagnés par Alma Solar & Os Papagaios, puis d’une démonstration de capoeira par l’association Vagalume. À 21h00, concert du groupe Alma solar e os papagaios. Tout ceci accompagné de buvette et de foodtrucks. .

Place du Petit Port Cambes 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 21 85 76 mairie@cambes33.fr

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English : Festival Ondes de Garonne

L’événement Festival Ondes de Garonne Cambes a été mis à jour le 2026-06-11 par OT de l’Entre-deux-Mers