Cambes

Stage Nature peinture

rue de la Taste La feuille en folie Cambes Gironde

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 09:00:00

fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-24

Et si votre enfant apprenait à créer au contact de la nature ? Cet été, inscrivez votre enfant à un stage d’une semaine mêlant art et nature. Au fil des activités, votre enfant réalisera un carnet de ses aventures dans la nature, mêlant les arts du papier, de la peinture et du récit. Des cours théoriques de dessin et de peinture seront dispensés en amont de randonnées autour de Cambes. La curiosité sera plus qu’encouragée, en partant à la découverte des petites merveilles qu’abritent nos forêts, nos vignobles et nos prairies. Ainsi, un maximum d’activités se déroulera en extérieur dans un cadre exceptionnel avec vue sur la Garonne. Le groupe sera limité à 6 enfants pour bénéficier des meilleures conditions d’apprentissage. Possibilité de participer seulement en demi-journées, à la journée ou quelques journées au choix. Programme, détail des tarifs et inscription sur le site internet. .

rue de la Taste La feuille en folie Cambes 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine juliette.alcaraz@feuille-en-folie.fr

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English : Stage Nature peinture

L’événement Stage Nature peinture Cambes a été mis à jour le 2026-05-22 par OT de l’Entre-deux-Mers