Informations pratiques

Condat-sur-Vienne

Festival Operation Operette- Divas, divettes

2 Rue de la République Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 17:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23 2026-10-29

Une simple affichette scotchée sur la devanture d’un petit théâtre et voila que le trottoir s’enflamme recherche chanteuse lyrique . Trois mots qui sonnent comme un appel au chaos. Très vite, les planches craquent sous les pas d’une galerie de personnages hauts en couleurs venus tenter leur chance pour décrocher le rôle de leur vie… ou simplement pour exister quelques minutes sous les feux des projecteurs. .

2 Rue de la République Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 07 02 37 follembuche@gmail.com

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English : Festival Operation Operette- Divas, divettes

L’événement Festival Operation Operette- Divas, divettes Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Limoges Métropole