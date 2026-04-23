Gignac

FESTIVAL OR NOTES

Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-14

Jeudi 14 mai Made in Brass au gymnase Le Riveral à 21h

Vendredi 15 mai Stage animé par Les Rogers Brass au Sonambule, de 10h à 17h30 (inscription obligatoire en ligne)

Samedi 16 mai concert Harmonie de Gignac Gymnase Le Riveral à 21h

Dimanche 17 mai

Les Roges Brass Esplanade 17h

Concerts et stage

Jeudi 14 mai Made in Brass au gymnase Le Riveral à 21h

Vendredi 15 mai Stage animé par Les Rogers Brass au Sonambule, de 10h à 17h30 (inscription obligatoire en ligne)

Samedi 16 mai concert Harmonie de Gignac Gymnase Le Riveral à 21h

Dimanche 17 mai

Les Roges Brass Esplanade 17h .

Gignac 34150 Hérault Occitanie ornotesfestivaldegignac@gmail.com

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English :

The Or Notes festival of Gignac has been part of the cultural agenda of the city for 7 years now, offering, edition after edition, an opening to the public to brass music.

L’événement FESTIVAL OR NOTES Gignac a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT