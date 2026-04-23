FESTIVAL OR NOTES Gignac
FESTIVAL OR NOTES Gignac jeudi 14 mai 2026.
Gignac
FESTIVAL OR NOTES
Gignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-14
Jeudi 14 mai Made in Brass au gymnase Le Riveral à 21h
Vendredi 15 mai Stage animé par Les Rogers Brass au Sonambule, de 10h à 17h30 (inscription obligatoire en ligne)
Samedi 16 mai concert Harmonie de Gignac Gymnase Le Riveral à 21h
Dimanche 17 mai
Les Roges Brass Esplanade 17h
Concerts et stage
Jeudi 14 mai Made in Brass au gymnase Le Riveral à 21h
Vendredi 15 mai Stage animé par Les Rogers Brass au Sonambule, de 10h à 17h30 (inscription obligatoire en ligne)
Samedi 16 mai concert Harmonie de Gignac Gymnase Le Riveral à 21h
Dimanche 17 mai
Les Roges Brass Esplanade 17h .
Gignac 34150 Hérault Occitanie ornotesfestivaldegignac@gmail.com
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English :
The Or Notes festival of Gignac has been part of the cultural agenda of the city for 7 years now, offering, edition after edition, an opening to the public to brass music.
L’événement FESTIVAL OR NOTES Gignac a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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