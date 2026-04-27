Codalet

FESTIVAL PABLO CASALS: ANASTASIA KOBEKINA

Codalet Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 –

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Maginfique concert en vue:

Violoncelle

Intégrale des Suites de Bach 3 Parties

.

Codalet 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 33 07 contact@festivalpablocasals.fr

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English :

A magical concert:

Cello

Complete Bach Suites 3 parts

L’événement FESTIVAL PABLO CASALS: ANASTASIA KOBEKINA Codalet a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI CONFLENT CANIGO