FESTIVAL PABLO CASALS CAMPOUSSY Campoussy
FESTIVAL PABLO CASALS CAMPOUSSY Campoussy dimanche 2 août 2026.
Campoussy
FESTIVAL PABLO CASALS CAMPOUSSY
Carrer Fosc Campoussy Pyrénées-Orientales
Tarif : 20 – 20 – 20
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 16:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
FESTIVAL PABLO CASALS à Campoussy, à l’église à 16h
Concert avec 12 musiciens.
20 € personne
Festival Pablo Casals de Prades 04 68 96 33 07- Mairie de Campoussy 06 20 73 46 94
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Carrer Fosc Campoussy 66730 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 33 07
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English :
PABLO CASALS FESTIVAL in Campoussy, at the church at 4pm
Concert with 12 musicians.
20 ? person
Festival Pablo Casals de Prades 04 68 96 33 07- Mairie de Campoussy 06 20 73 46 94
L’événement FESTIVAL PABLO CASALS CAMPOUSSY Campoussy a été mis à jour le 2026-06-04 par OTI FENOUILLEDES