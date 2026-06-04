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FESTIVAL PABLO CASALS CAMPOUSSY Campoussy

FESTIVAL PABLO CASALS CAMPOUSSY Campoussy

FESTIVAL PABLO CASALS CAMPOUSSY Campoussy dimanche 2 août 2026.

Adresse : Carrer Fosc

Ville : 66730 Campoussy

Département : Pyrénées-Orientales

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Campoussy

FESTIVAL PABLO CASALS CAMPOUSSY

Carrer Fosc Campoussy Pyrénées-Orientales

Tarif : 20 – 20 – 20

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 16:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

FESTIVAL PABLO CASALS à Campoussy, à l’église à 16h
Concert avec 12 musiciens.
20 € personne
Festival Pablo Casals de Prades 04 68 96 33 07- Mairie de Campoussy 06 20 73 46 94
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Carrer Fosc Campoussy 66730 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 33 07 

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English :

PABLO CASALS FESTIVAL in Campoussy, at the church at 4pm
Concert with 12 musicians.
20 ? person
Festival Pablo Casals de Prades 04 68 96 33 07- Mairie de Campoussy 06 20 73 46 94

L’événement FESTIVAL PABLO CASALS CAMPOUSSY Campoussy a été mis à jour le 2026-06-04 par OTI FENOUILLEDES