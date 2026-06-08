Campoussy

VISITE DE L’ÉGLISE SAINT ETIENNE CAMPOUSSY

Carrer Fosc Campoussy Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-04 16:00:00

fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-29 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-12 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-19

Visite de l’Eglise de 16h à 18h, organisée par la Mairie de Campoussy

Réservation possible (sms) Entrée gratuite

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Carrer Fosc Campoussy 66730 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 88 95 78 10

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English :

Church tour from 4pm to 6pm, organized by the Mairie de Campoussy

Reservations possible (sms) Free admission

L’événement VISITE DE L’ÉGLISE SAINT ETIENNE CAMPOUSSY Campoussy a été mis à jour le 2026-06-04 par OTI FENOUILLEDES