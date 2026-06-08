VISITE DE L’ÉGLISE SAINT ETIENNE CAMPOUSSY Campoussy
VISITE DE L’ÉGLISE SAINT ETIENNE CAMPOUSSY Campoussy samedi 4 juillet 2026.
Campoussy
VISITE DE L’ÉGLISE SAINT ETIENNE CAMPOUSSY
Carrer Fosc Campoussy Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-04 16:00:00
fin : 2026-07-18 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-29 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-12 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-19
Visite de l’Eglise de 16h à 18h, organisée par la Mairie de Campoussy
Réservation possible (sms) Entrée gratuite
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Carrer Fosc Campoussy 66730 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 88 95 78 10
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English :
Church tour from 4pm to 6pm, organized by the Mairie de Campoussy
Reservations possible (sms) Free admission
L’événement VISITE DE L’ÉGLISE SAINT ETIENNE CAMPOUSSY Campoussy a été mis à jour le 2026-06-04 par OTI FENOUILLEDES
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