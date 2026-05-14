Festival Paris l’été : un concentré d’art et de culture !

Théâtre, danse, cirque, musique, performances et installations plastiques s’emparent de nombreux lieux connus ou insolites de la capitale, le plus souvent en plein air et en dehors des lieux traditionnels de spectacle.

Monuments nationaux, écoles, parcs et jardins, musées, piscines, places, églises… sont investis dans un esprit convivial et festif pour bousculer le rapport au public.

Depuis sa création, le festival s’engage pour faciliter l’accès du plus grand nombre à l’art et à la culture.

Du 11 juillet au 4 aout, le Festival Paris l’été propose de grands rendez-vous artistiques et culturels, dans tout Paris et sa région.

Du samedi 11 juillet 2026 au mardi 04 août 2026 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-11T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-05T01:59:59+02:00

Date(s) :



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