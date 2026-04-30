festival Partir en livre “Nos petits et grands héros ” chef lieu place de l’église Saint-André-d’Embrun

Saint-André-d’Embrun

festival Partir en livre “Nos petits et grands héros ”

chef lieu place de l’église 89 Pl. de la Mairie Saint-André-d’Embrun Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 14:00:00

fin : 2026-06-24 16:30:00

Date(s) :

2026-06-18 2026-06-24 2026-07-02 2026-07-08 2026-07-16

Dans le cadre du festival Partir en livre Nos petits et grands héros Venez célébrer vos héros du quotidien lors d’animations organisées par la bibliothèque de Saint-André-d’Embrun avec le soutien du CNL et de la BD05 !

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chef lieu place de l’église 89 Pl. de la Mairie Saint-André-d’Embrun 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 88 67 06 47 bibliotheque@saintandredembrun.fr

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English :

As part of the Partir en livre festival Nos petits et grands héros Come and celebrate your everyday heroes with activities organized by the Saint-André-d?Embrun library with the support of the CNL and BD05!

L’événement festival Partir en livre “Nos petits et grands héros ” Saint-André-d’Embrun a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon