Festival Photo de Moncoutant sur Sèvre Château de Genève Moncoutant sur Sèvres

Le Festival Photo de Moncoutant-sur-Sèvre rassemble 12 photographes de renom du 27 juin au 4 octobre 2026. L’invité d’honneur est Olivier Muhlhoff.

Ce ne sont pas moins de 190 photos grands formats (minimum 1.50mx1m, maxi 3mx2m) qui seront exposées en plein air autour du château de Genève, devant et dans le jardin de la mairie ainsi que dans celui du presbytère.

Il vous faudra environ 1h30 pour effectuer la visite. Tout est bien entendu gratuit.

5 dates sont également à retenir : le 27 juin ce sera le vernissage, le 28 juin un moment d’échange avec l’invité d’honneur Olivier Muhlhoff ; les 11 juillet, 29 aout et 26 septembre venez à la rencontre d’un des photographes exposés (Dominique Drouet, Christian Thibaud et Tristan Bessière).

Une visite guidée est prévu tous les samedis de juillet et août.

Tout le programme du festival est à consulter sur le site : festivalphotomoncoutant.fr