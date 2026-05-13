Festival Photo Martagny 9ème édition Martagny

Martagny

Festival Photo Martagny 9ème édition

1 Le Bourg Martagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-13

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-06-13

Le Festival Photo Martagny est un événement culturel incontournable de la photographie contemporaine, reconnu au niveau national pour la qualité de sa programmation et son ancrage territorial. Chaque été, il rassemble artistes émergents et confirmés, attirant un public passionné venu de toute la France.

Pendant tout l’été, 11 expositions gratuites et en libre accès invitent le public à découvrir une sélection d’artistes contemporains français et internationaux, et à explorer le monde à travers leurs regards

– Jean GAUMY,

– David TESINSKY,

– Francesca PIQUERAS,

– Tateyuki ADACHI,

– Frédéric GRIMAUD,

– Vincent BINANT,

– Frank DESCHANDOL,

– Olivier MUHLOFF,

– ECPAD,

– Edward AUTRET et les jeunes de l’IME Laurent Bernard.

De la mer aux identités contemporaines, des paysages sensoriels aux atmosphères nocturnes , d’un carnaval de couleurs au mystère et à à la beauté, des maîtres du camouflage aux arbres remarquables, de la mémoire à l’explosion de joie… une sélection riche et accessible à tous, petits et grands.

Une programmation éclectique à l’image du festival ouverte, joyeuse, et profondément humaine.

Rencontres, ateliers, projections… tout l’été, vivez la photo avec les artistes du Festival Photo Martagny !

Ici, la photographie se vit, se parcourt et se partage. Jardins, façades, chemins et perspectives rurales deviennent autant d’espaces d’exposition à ciel ouvert, offrant une expérience de déambulation unique, accessible à tous.

Depuis 2018, le festival transforme le village de Martagny en un véritable territoire d’images. Loin des formats traditionnels, il propose une autre manière de rencontrer la photographie contemporaine en marchant, en observant, en prenant le temps. Une expérience sensible, accessible à tous les publics et ancrée dans son environnement, où les œuvres dialoguent avec le lieu qui les accueille. .

1 Le Bourg Martagny 27150 Eure Normandie +33 6 13 21 04 17 contact@festivalphotomartagny.fr

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English : Festival Photo Martagny 9ème édition

L’événement Festival Photo Martagny 9ème édition Martagny a été mis à jour le 2026-05-13 par Vexin Normand Tourisme