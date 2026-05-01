Martagny

Match à la cave

4 Rue de l’Église Martagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Match PSG Arsenal diffusé avec bière, buns, charcuterie et fromage pour supporter l’équipe de votre choix. .

4 Rue de l’Église Martagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 15 27 49 contact@vignesnormandes.fr

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English : Match à la cave

L’événement Match à la cave Martagny a été mis à jour le 2026-05-13 par Vexin Normand Tourisme