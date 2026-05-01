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Match à la cave Martagny

Match à la cave Martagny samedi 30 mai 2026.

Adresse : 4 Rue de l'Église

Ville : 27150 Martagny

Département : Eure

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Martagny

Match à la cave

4 Rue de l’Église Martagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

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4 Rue de l’Église Martagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 15 27 49  contact@vignesnormandes.fr

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English : Match à la cave

L’événement Match à la cave Martagny a été mis à jour le 2026-05-13 par Vexin Normand Tourisme

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