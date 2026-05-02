Festival Photo Nature Digna
Festival Photo Nature Digna vendredi 12 juin 2026.
Digna
Festival Photo Nature
Salle des fêtes et village Digna Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 10:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14
Le village de Digna est prêt pour recevoir la 4e édition du Festival Photos Nature avec l’association Nature Photos Jura !
Pour tous les amoureux du vivant et de l’art photographique, ce rendez-vous incontournable a lieu à la salle des fêtes de Digna avec au programme une exposition des travaux de huit photographes, la présence d’associations Nature … Buvette et restauration. Entrée gratuite. .
Salle des fêtes et village Digna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 82 18 83
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English : Festival Photo Nature
L’événement Festival Photo Nature Digna a été mis à jour le 2026-05-02 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA
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