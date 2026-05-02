Digna

Festival Photo Nature

Salle des fêtes et village Digna Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 10:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14

Le village de Digna est prêt pour recevoir la 4e édition du Festival Photos Nature avec l’association Nature Photos Jura !

Pour tous les amoureux du vivant et de l’art photographique, ce rendez-vous incontournable a lieu à la salle des fêtes de Digna avec au programme une exposition des travaux de huit photographes, la présence d’associations Nature … Buvette et restauration. Entrée gratuite. .

Salle des fêtes et village Digna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 82 18 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Photo Nature

L’événement Festival Photo Nature Digna a été mis à jour le 2026-05-02 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA