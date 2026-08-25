UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Jean-Pied-de-Port

Festival photo SPK Métamorphose atelier autour de la photo et du collage Saint-Jean-Pied-de-Port

mercredi 16 septembre 2026 · Saint-Jean-Pied-de-Port

Festival photo SPK Métamorphose atelier autour de la photo et du collage Saint-Jean-Pied-de-Port

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Salle Estella du Jai Alai
Ville
64220 Saint-Jean-Pied-de-Port
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Saint-Jean-Pied-de-Port

Festival photo SPK Métamorphose atelier autour de la photo et du collage

Salle Estella du Jai Alai Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-16 17:00:00

Date(s) :
2026-09-16

Le festival photo SPK revient pour sa troisième édition à Saint-Jean-Pied-de-Port !
Claude Billes vous proposera un atelier autour de la photo et du collage.
Expositions, rencontres, projections, ateliers. Programme complet et inscriptions sur le QR code sur l’affiche. Expositions photos dans les magasins, restaurants, médiathèque, hall de la mairie, prison dite des Evêques. Totems au jardin public, la citadelle, le pont romain et au skatepark.   .

Salle Estella du Jai Alai Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   spkelkartea@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival photo SPK Métamorphose atelier autour de la photo et du collage

L’événement Festival photo SPK Métamorphose atelier autour de la photo et du collage Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques)