Informations pratiques

Saint-Jean-Pied-de-Port

Festival photo SPK Métamorphose atelier autour de la photo et du collage

Salle Estella du Jai Alai Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-09-16 17:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Le festival photo SPK revient pour sa troisième édition à Saint-Jean-Pied-de-Port !

Claude Billes vous proposera un atelier autour de la photo et du collage.

Expositions, rencontres, projections, ateliers. Programme complet et inscriptions sur le QR code sur l’affiche. Expositions photos dans les magasins, restaurants, médiathèque, hall de la mairie, prison dite des Evêques. Totems au jardin public, la citadelle, le pont romain et au skatepark. .

Salle Estella du Jai Alai Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine spkelkartea@gmail.com

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English : Festival photo SPK Métamorphose atelier autour de la photo et du collage

L’événement Festival photo SPK Métamorphose atelier autour de la photo et du collage Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Pays Basque