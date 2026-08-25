Festival photo SPK Métamorphose atelier autour de la photo et du collage Saint-Jean-Pied-de-Port
mercredi 16 septembre 2026 · Saint-Jean-Pied-de-Port
Informations pratiques
Saint-Jean-Pied-de-Port
Festival photo SPK Métamorphose atelier autour de la photo et du collage
Salle Estella du Jai Alai Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-16 17:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Le festival photo SPK revient pour sa troisième édition à Saint-Jean-Pied-de-Port !
Claude Billes vous proposera un atelier autour de la photo et du collage.
Expositions, rencontres, projections, ateliers. Programme complet et inscriptions sur le QR code sur l’affiche. Expositions photos dans les magasins, restaurants, médiathèque, hall de la mairie, prison dite des Evêques. Totems au jardin public, la citadelle, le pont romain et au skatepark. .
Salle Estella du Jai Alai Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine spkelkartea@gmail.com
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English : Festival photo SPK Métamorphose atelier autour de la photo et du collage
L’événement Festival photo SPK Métamorphose atelier autour de la photo et du collage Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Pays Basque
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