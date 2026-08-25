Informations pratiques

Saint-Jean-Pied-de-Port

Festival photo SPK Métamorphose ciné rencontre

Cinéma le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 20:00:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Le festival photo SPK revient pour sa troisième édition à Saint-Jean-Pied-de-Port !

Soirée ciné-rencontre avec l’association Garazikus autour du film Put your soul on your hand and walk de Sepideh Farsi.

Expositions, rencontres, projections, ateliers. Programme complet et inscriptions sur le QR code sur l’affiche. Expositions photos dans les magasins, restaurants, médiathèque, hall de la mairie, prison dite des Evêques. Totems au jardin public, la citadelle, le pont romain et au skatepark. .

Cinéma le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine spkelkartea@gmail.com

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English : Festival photo SPK Métamorphose ciné rencontre

L’événement Festival photo SPK Métamorphose ciné rencontre Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Pays Basque