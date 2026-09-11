Festival photo SPK Métamorphose clôture du festival Saint-Jean-Pied-de-Port
samedi 26 septembre 2026 · Saint-Jean-Pied-de-Port
Informations pratiques
Saint-Jean-Pied-de-Port
Festival photo SPK Métamorphose clôture du festival
Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 16:00:00
fin : 2026-09-26 22:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Le festival photo SPK revient pour sa troisième édition à Saint-Jean-Pied-de-Port !
Clôture vente aux enchères des photos de 2025, projection de photos du festival, buvette et concerts.
Expositions, rencontres, projections, ateliers. Programme complet et inscriptions sur le QR code sur l’affiche. Expositions photos dans les magasins, restaurants, médiathèque, hall de la mairie, prison dite des Evêques. Totems au jardin public, la citadelle, le pont romain et au skatepark. .
Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine spkelkartea@gmail.com
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English : Festival photo SPK Métamorphose clôture du festival
L’événement Festival photo SPK Métamorphose clôture du festival Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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