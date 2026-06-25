Festival Photo Terre Nature et + Espace A. Chédid Salle Brassens Contrexéville

Informations pratiques

Contrexéville

Festival Photo Terre Nature et +

Espace A. Chédid Salle Brassens 123 Rue Jean Moulin Contrexéville Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 10:00:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :

2026-09-25

36 exposants sur le thème de la nature et autres thèmes feront découvrir leurs œuvres et échangeront avec les visiteurs. Plus de 500 œuvres exposées.

Une sculptrice exceptionnelle présentera ses réalisations animalières faites uniquement avec de la récupération.

6 conférences au programme, faites par des photographes exposants qui partageront leur passion pour la nature.

Exposition des photos des 2 concours, la nature dans tous ces états et pour fêter le bicentenaire de la photographie, concours hommage à Nicéphore Niepce vue d’une fenêtre où les visiteurs pourront voter pour leur coup de cœur.

Grande Tombola avec des œuvres offertes par les artistes exposants.

Buvette et petite restauration sur place.Tout public

0 .

Espace A. Chédid Salle Brassens 123 Rue Jean Moulin Contrexéville 88140 Vosges Grand Est +33 7 82 05 82 07 festivalphoto.contrex@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

36 exhibitors focusing on nature and other themes will showcase their works and interact with visitors. More than 500 works on display.

An exceptional sculptor will present her animal sculptures made entirely from recycled materials.

The program includes 6 talks by exhibiting photographers who will share their passion for nature.

An exhibition of photos from the two contests, “Nature in All Its Forms” and, to celebrate the bicentennial of photography, the Nicéphore Niepce tribute contest “View from a Window,” where visitors can vote for their favorite entry.

Grand raffle featuring works donated by the exhibiting artists.

Refreshments and light snacks available on site.

L’événement Festival Photo Terre Nature et + Contrexéville a été mis à jour le 2026-06-25 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE