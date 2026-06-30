Les Guinguettes du Parc Contrexéville

Informations pratiques

Contrexéville

Les Guinguettes du Parc

Parc Thermal Contrexéville Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-01 18:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Chaque samedi d’août, dès 18h30, le parc thermal de Contrexéville devient le lieu incontournable de vos soirées d’été.

À la tombée de la nuit, le kiosque s’illumine de guirlandes lumineuses et crée une atmosphère chaleureuse et champêtre, propice à la détente et au partage en compagnie d’artistes et de Food-Trucks différents chaque soirée.

Installez-vous au cœur d’un cadre verdoyant et laissez-vous porter par une programmation musicale festive DJ, musiciens et chanteurs revisiteront les plus grands succès de la variété pour vous faire chanter et danser dans une ambiance conviviale. En cas de pluie, repli sous la galerie thermale.

01/08

19h à 21h Sonia Roussey, auteur compositrice, interprète Voice saison 10, La France à un Incroyable Talent Sonia a assuré les premières parties de nombreux grands artistes tels que Amir, Vitaa, Santa, Christophe Maé, et tellement d’autres…. Le public la découvre désormais dans son style musical Pop, RnB, Soul.

21h à minuit DJ Dimi

Dès 18h30 Food-Truck Combi Volkswagen Van à Bière (buvette), L’imprévu (burger), Naturellement Glacé Glaces Bio de Fanny

08/08

19h à 21h Duo Chicks, un répertoire varié de Prince aux Beatles, en passant par les Innocents ou encore Sting… Des mélodies connues de tous et que vous aurez envie de reprendre avec eux.

21h à minuit DJ Felix

Dès 18h30 Food-truck La P’tite Gaule (buvette), Streets Délices (spécialités grecques), Le Carrousel Gourmand (sucré soft et champagne)

15/08

19h à minuit DJ Félix

Dès 18h30 Food-Truck Les Bouchons Vagabonds (buvette), Yara Food Truck (plats syriens), Un Air de Gaufres

22/08

19h à minuit R-Nights Anim (Rénald Magnien)

Dès 18h30 Food-Truck Café de la Paix (buvette), Bom Apetite (cuisine portugaise), Un Air de Gaufres

29/08

19h à minuit DJ Hél’Anim

Dès 18h30 Food Truck Combi Volkswagen Van à Bière (buvette), Faim de Loup (tacos, panini, burgers), Naturellement Glacé Glaces Bio de Fanny

Tables et espaces extérieurs

Musique en plein air

Un moment à partager en famille ou entre amis

Entrée libre et gratuite.

Cet été, prenez place sous les lumières du kiosque et profitez de la magie des soirées musicales au parc thermal. Nous vous attendons nombreux !Tout public

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Parc Thermal Contrexéville 88140 Vosges Grand Est +33 3 29 08 09 35 manifestations@contrexeville.fr

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English :

Every Saturday in August, starting at 6:30 p.m., the Contrexéville Thermal Park becomes the place to be for your summer evenings.

As night falls, the bandstand lights up with string lights, creating athat’s warm and rustic, perfect for relaxing and socializing with artists and different food trucks every evening.

Settle into this lush green setting and let yourself be swept away by a festive musical lineup: DJs, musicians, and singers will put their own spin on the biggest pop hits to get you singing and dancing in a friendly atmosphere. In case of rain, the event will be moved under the thermal gallery.

August 1

7:00 p.m. 9:00 p.m. Sonia Roussey, singer-songwriter *The Voice* Season 10, *France’s Got Talent* Sonia has opened for many major artists such as Amir, Vitaa, Santa, Christophe Maé, and so many others. The audience is now discovering her unique musical style: Pop, R&B, Soul.

9:00 p.m. to midnight: DJ Dimi

Starting at 6:30 PM Food Trucks: Volkswagen Combi Van %E0 Bi%E8re (refreshment stand), L’impr%E9vu (burgers), Naturellement Glac%E9 Organic Ice Cream by Fanny

August 8

7:00 PM 9:00 PM: Duo Chicks, a varied repertoire ranging from Prince to the Beatles, including Les Innocents and Sting. Well-known tunes that everyone will want to sing along to.

9:00 PM midnight: DJ Felix

Starting at 6:30 p.m.: Food trucks: La Petite Gaule (refreshments), Streets Délices (Greek specialties), Le Carrousel Gourmand (sweet treats, soft drinks, and champagne)

August 15

7:00 PM midnight: DJ Félix

Starting at 6:30 PM Food trucks: Les Bouchons Vagabonds (refreshments), Yara Food Truck (Syrian dishes), Un Air de Gaufres

August 22

7:00 p.m. midnight: R-Nights Anim (Rénauld Magnien)

Starting at 6:30 p.m., food trucks: Café de la Paix (refreshments), Bom Apetite (Portuguese cuisine), Un Air de Gaufres

August 29

7:00 PM midnight: DJ Hélène Anim

Starting at 6:30 p.m. Food Trucks: Combi Volkswagen Van à la Bière (refreshments), Faim de Loup (tacos, paninis, burgers), Naturellement Glacé (Fanny’s organic ice cream)

Outdoor tables and seating areas

Live outdoor music

A moment to share with family or friends

Free admission.

This summer, take a seat under the lights of the bandstand and enjoy the magic of musical evenings at the thermal park. We hope to see many of you there!

L’événement Les Guinguettes du Parc Contrexéville a été mis à jour le 2026-06-30 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE