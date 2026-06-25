Fête Nationale Contrexéville

Contrexéville

Fête Nationale

Lacs de la Folie Contrexéville Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Le 14 juillet, vivez une soirée festive à ne pas manquer !

Rendez-vous dès 19h pour célébrer la Fête Nationale dans une ambiance conviviale et familiale !

DJ TST vous fera danser tout au long de la soirée avec une sélection musicale entrainante.

Buvette et food-truck sur place pour régaler petits et grands.

Stands forains pour profiter des animations et partager un moment de détente en famille ou entre amis.

Distribution de lampions à 22h.

À la tombée de la nuit, aux alentours de 22h30, laissez-vous émerveiller par un grand feu d’artifice sur le thème des comédies musicales. Un spectacle pyrotechnique haut en couleur qui promet de faire chanter les yeux et les souvenirs ! Venez nombreux partager cette soirée placée sous le signe de la fête, de la musique et de la convivialité !

Information importante En cas de classement du département en niveau de danger sévère de sécheresse par la Préfecture entraînant l’interdiction des feux d’artifice, le spectacle pyrotechnique sera reporté à une date ultérieure. Toute modification sera communiquée sur les supports officiels de la communeTout public

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Lacs de la Folie Contrexéville 88140 Vosges Grand Est +33 3 29 08 09 35 manifestations@contrexeville.fr

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English :

On July 14, come enjoy a festive evening you won’t want to miss!

Join us starting at 7 p.m. to celebrate Bastille Day in a friendly, family-friendly atmosphere!

DJ TST will keep you dancing all evening with an upbeat selection of music.

A refreshment stand and food truck will be on site to treat young and old alike.

Fairground booths will offer entertainment and a chance to relax with family or friends.

Lanterns will be handed out at 10:00 PM.

As night falls, around 10:30 p.m., be amazed by a spectacular fireworks display themed around musicals. A colorful pyrotechnic show that promises to be a feast for the eyes and a memory to cherish! Come out in large numbers to share this evening filled with celebration, music, and good cheer!

Important information: If the Prefecture classifies the department as being under a “severe drought” warning, resulting in a ban on fireworks, the fireworks display will be postponed to a later date. Any changes will be announced through the town’s official channels.

L’événement Fête Nationale Contrexéville a été mis à jour le 2026-06-25 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE