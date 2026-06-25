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Fête Nationale Contrexéville

Fête Nationale Contrexéville

Fête Nationale Contrexéville mardi 14 juillet 2026.

Adresse
Lacs de la Folie
Ville
88140 Contrexéville
Département
Vosges
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
0 Gratuit

Contrexéville

Fête Nationale

Lacs de la Folie Contrexéville Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Le 14 juillet, vivez une soirée festive à ne pas manquer !

Rendez-vous dès 19h pour célébrer la Fête Nationale dans une ambiance conviviale et familiale !
DJ TST vous fera danser tout au long de la soirée avec une sélection musicale entrainante.
Buvette et food-truck sur place pour régaler petits et grands.
Stands forains pour profiter des animations et partager un moment de détente en famille ou entre amis.
Distribution de lampions à 22h.

À la tombée de la nuit, aux alentours de 22h30, laissez-vous émerveiller par un grand feu d’artifice sur le thème des comédies musicales. Un spectacle pyrotechnique haut en couleur qui promet de faire chanter les yeux et les souvenirs ! Venez nombreux partager cette soirée placée sous le signe de la fête, de la musique et de la convivialité !

Information importante En cas de classement du département en niveau de danger sévère de sécheresse par la Préfecture entraînant l’interdiction des feux d’artifice, le spectacle pyrotechnique sera reporté à une date ultérieure. Toute modification sera communiquée sur les supports officiels de la communeTout public
0  .

Lacs de la Folie Contrexéville 88140 Vosges Grand Est +33 3 29 08 09 35  manifestations@contrexeville.fr

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English :

On July 14, come enjoy a festive evening you won’t want to miss!

Join us starting at 7 p.m. to celebrate Bastille Day in a friendly, family-friendly atmosphere!
DJ TST will keep you dancing all evening with an upbeat selection of music.
A refreshment stand and food truck will be on site to treat young and old alike.
Fairground booths will offer entertainment and a chance to relax with family or friends.
Lanterns will be handed out at 10:00 PM.

As night falls, around 10:30 p.m., be amazed by a spectacular fireworks display themed around musicals. A colorful pyrotechnic show that promises to be a feast for the eyes and a memory to cherish! Come out in large numbers to share this evening filled with celebration, music, and good cheer!

Important information: If the Prefecture classifies the department as being under a “severe drought” warning, resulting in a ban on fireworks, the fireworks display will be postponed to a later date. Any changes will be announced through the town’s official channels.

L’événement Fête Nationale Contrexéville a été mis à jour le 2026-06-25 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE

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