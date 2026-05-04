Contrexéville

4ème édition des Festi’folies 2026

Contrexéville Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Le Casino en partenariat avec la ville de Contrexéville organisent la 4e édition du festival Festi’Folies, qui se tiendra dans le parc thermal du 3 au 5 juillet à partir de 20h30.

Le festival met à l’honneur l’univers du rock, avec une programmation dynamique et des groupes de renom.

Entièrement gratuit, l’événement rassemble un large public dans une ambiance festive et conviviale.

Concerts live, animations et esprit festival rythmeront chaque soirée.

Le rendez-vous incontournable de l’été !

Vendredi 3 juillet

– Fergessen

– Cachemire

Samedi 4 juillet

– Les Hurlements d’Léo

– LMZG

Dimanche 5 juillet

– Culture Wave

– Flying Orkestar

Buvette et restauration sur place.Tout public

0 .

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est +33 3 29 08 01 14

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English :

The Casino, in partnership with the town of Contrexéville, is organizing the 4th edition of the Festi’Folies festival, to be held in the spa park from July 3 to 5, starting at 8.30pm.

The festival showcases the world of rock, with a dynamic line-up of renowned bands.

Entirely free of charge, the event attracts a wide audience in a festive, convivial atmosphere.

Live concerts, entertainment and festival spirit punctuate each evening.

A must this summer!

Friday, July 3

– Fergessen

– Kashmir

Saturday, July 4

– Les Hurlements d’Léo

– LMZG

Sunday, July 5

– Culture Wave

– Flying Orkestar

Refreshments and food on site.

L’événement 4ème édition des Festi’folies 2026 Contrexéville a été mis à jour le 2026-04-28 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE